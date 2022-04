Lucescu menace les Marseillais

Après la rencontre, le coach du PAOK Razvan Lucescu a menacé les supporters marseillais en cas de déplacement en Grèce.





Hier, la rencontre entre l'OM et le PAOK (2-1) a été marquée par de sérieux incidents avant, pendant et après la rencontre. Durant le match, plusieurs scènes irréalistes ont eu lieu, notamment de jets de projectiles (dont des morceaux de verre) sur Dimitri Payet, des jets de fumigènes d'un camp à l'autre ou encore des morceaux de sièges lancés vers le Virage Nord.



Alors que la réaction la plus intelligente serait de calmer les choses, l'entraîneur du PAOK, Razvan Lucescu n'a rien trouvé de mieux que de rajouter de l'huile sur le feu en menaçant les supporters marseillais s'ils se rendaient au Toumpa Stadium jeudi prochain. "J'espère que vos supporters seront reçus comme nous avons été reçus. C'est une honte pour le football et votre ville de Marseille, a déploré le coach Razvan Lucescu en conférence de presse. Mieux vaut que vos fans ne viennent pas chez nous." Un tel comportement ne mériterait-il pas une sanction de la part de l'UEFA ?