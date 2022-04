Sampaoli : "On aurait presque pu se qualifier"

Vainqueur du PAOK hier soir à domicile (2-1), l'OM aurait pu se mettre à l'abri en vue du match retour. Un score final qui déçoit Jorge Sampaoli.





Depuis le début de sa campagne européenne, l'OM manque de réalisme et a beaucoup de mal à tuer les matchs. C'était encore le cas hier soir, avec une victoire par le plus petit des écarts face au PAOK Salonique (2-1) alors que les Olympiens ont eu une dizaine d'occasions nettes dans le match.



En conférence de presse, Jorge Sampaoli a affiché sa déception de ne pas avoir pris un avantage plus conséquent avant de se rendre en Grèce jeudi prochain. "Je suis déçu parce que l'écart au score est mince. On aurait pu presque se qualifier aujourd'hui au vu de la différence de niveau entre les deux équipes. Il faut quand même valoriser la victoire et préparer le match de dimanche."



Le coach argentin a déploré le nombre de suspendus pour le match retour et s'attend à une ambiante bouillante en Grèce : "Ça ne sera pas simple d'avoir des absents, mais c'est comme ça. Je trouve que pour une équipe qui propose autant de jeu, on reçoit trop d'avertissements. Ce sera difficile. Le rival est sorti vivant d'un match qu'il aurait dû perdre plus nettement. Ils vont mettre la pression, leur public aussi. Il faudra refroidir l'ambiance par le jeu."