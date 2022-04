Le groupe M6 explique son choix de diffuser l'OM

Le groupe M6 a préféré diffuser la rencontre OM-PAOK plutôt que le duel entre West Ham et Lyon. Une décision motivée par les audiences réalisées par les Olympiens selon le directeur général des programmes.





Lyon a beau être dans une compétition plus " prestigieuse ", c'est toujours l'OM que l'on choisit lorsque l'on veut faire de l'audience. En effet, le groupe M6 a préféré diffuser le match des Olympiens face au PAOK Salonique sur ses antennes hier soir (W9) plutôt que West Ham-Lyon, récupéré par RMC Sport.



Une décision que son directeur des programmes Frédéric de Vincelles a expliqué en essayant de ne pas froisser les Lyonnais : "On regarde évidemment l'horaire et on privilégie les matchs en prime time. Ensuite, on privilégie en général les matchs à domicile et c'est le cas ce jeudi soir pour l'OM avec un match qui se joue au Vélodrome. En général, on fait de bonnes audiences avec Marseille, mais on fait aussi de bonnes audiences avec Lyon qui est un grand club, un club apprécié dans le monde du football français. Oui, traditionnellement, on voit qu'il y a peut-être une petite prime aux performances de l'OM. Mais, encore une fois, l'OL est un grand club qui fait aussi de très bonnes audiences sur W9."