Le but monumental de Payet (vidéo)

Dimitri Payet a inscrit un but incroyable, lors du match OM-PAOK (2-1).





Le vice-capitaine de l'OM a repris un corner tiré par Cengiz Under, des 20 mètres. Sa volée a fini dans la lucarne du but de Paschalakis. Un but absolument phénoménal, qui ne sera pas oublié de sitôt. Il devrait d'ailleurs prétendre au trophée Puskas, qui récompense les plus beaux buts des coupes d'Europe.



Payet totalise 13 buts et 12 passes décisives en 38 matchs, toutes compétitions confondues.