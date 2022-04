OM-PAOK, incidents : Jibrayel accuse l'UEFA

Sébastien Jibrayel, adjoint aux sports à la mairie de Marseille, accuse l'UEFA d'être responsable des incidents qui ont lieu en marge du match OM-PAOK.





Au micro de BFM Marseille, Sébastien Jibrayel a interpellé l'UEFA sur ses responsabilités, concernant les violences commises en marge du match contre le PAOK. Il considère que l'instance n'aurait pas dû autoriser le déplacement des Grecs : "Je suis en colère contre l'UEFA, de voir ces agissements. Elle a autorisé ces supporters de venir dans notre ville. Je vois des gens qui essayent de regagner les transports en commun, et regardez dans quelles conditions... C'est honteux. Je pense que l'UEFA a toutes ses responsabilités. J'espère que derrière il y aura des sanctions qui seront prises. C'est désolant de voir des gens sortir du travail et être en insécurité. On voit des gens courir comme si on était en temps de guerre. C'est un match de foot, ça doit être une belle fête et ça se transforme en carnage", a-t-il lancé.



Des violences ont eu lieu, la nuit dernière, et des incidents ont déjà éclaté à proximité du stade Orange Vélodrome.