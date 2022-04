OM-PAOK : les incidents se multiplient à Marseille

De nombreux incidents ont eu lieu, en marge du match OM-PAOK, avec les supporters grecs. Une voiture de police a notamment été attaquée, il y a quelques heures. La rencontre promet d'être chaude en tribunes !





Les réseaux sociaux foisonnent de vidéos montrant des fans du PAOK tour à tour agresser, puis se faire agresser. 3 000 d'entre eux devraient prendre place au stade Orange Vélodrome, ce soir, pour assister au match contre l'OM. Des incidents ont eu lieu toute la nuit, dans les rues de Marseille. Et une voiture de police a été attaquée par les Grecs, ce matin. Six policiers étaient déjà blessés en début d'après-midi et plusieurs interpellations avaient eu lieu.



D'après les informations obtenues par BFMTV, des incidents ont aussi eu lieu devant le stade Orange Vélodrome, alors qu'on est à plus de deux heures du match. Le média précise que le PAOK s'était engagé auprès de la Préfecture à ce que ses fans ne viennent pas dans le centre-ville de Marseille. C'est loupé...