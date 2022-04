Longoria surveillerait la situation de De Zerbi

Pablo Longoria aurait coché le nom de Roberto De Zerbi, pour la succession de Jorge Sampaoli. Le technicien italien refuserait néanmoins pour l'instant de s'engager avec un autre club que le Shakhtar Donetsk.





Selon les renseignements obtenus par Calciomercato, le technicien italien est en Italie et pourrait reprendre ses fonctions au Shakhtar, dans le cadre de la tournée amicale prévue en Europe à compter de mi-avril. Le média précise que l'entraîneur garde uniquement le Shakhtar à l'esprit. Pour autant, il serait surveillé par plusieurs clubs, en particulier en Ligue 1. Monaco, Lyon et l'OM s'intéresseraient à sa situation. Pablo Longoria pourrait notamment miser sur lui en cas de départ de Jorge Sampaoli. Les deux prochains mois devraient être importants pour l'avenir de l'ancien coach de Sassuolo.



Roberto De Zerbi a passé 30 rencontres sur le banc du Shakhtar, pour un total de 20 victoires, 5 matchs nuls et 5 défaites.