Gignac explique comment il a convaincu Thauvin

André-Pierre Gignac est pour beaucoup dans la signature de Florian Thauvin aux Tigres. L'attaquant l'a travaillé pendant plusieurs semaines pour le convaincre de venir au Mexique.





Lors d'un reportage réalisé par Canal+, APG a expliqué le rôle qu'il avait tenu dans la signature de l'Orléanais à Monterrey : "Je reçois un appel de mes dirigeants me disant de faire le nécessaire pour contacter Flo et le convaincre de discuter avec eux et de voir s'il y avait possibilité de le faire venir. J'ai dit à mes dirigeants que s'ils le voulaient c'était un joueur libre qui valait 30 millions d'euros sur Transfermarkt, 28 ans, international, champion du monde. Forcément, il faut mettre le prix", a-t-il confié à la chaîne cryptée. Le buteur a ainsi harcelé Thauvin pendant plusieurs semaines : "Ça m'a coûté 3 semaines de ma vie, tous les jours au téléphone, de lui envoyer des photos de la ville, du stade", a-t-il ajouté.



Pour rappel, Florian Thauvin a officialisé son départ pour les Tigres le 7 mai. Ce qui signifie que tous ces échanges ont eu lieu en cours de saison, à un moment où le milieu offensif paraissait très loin de son meilleur niveau.