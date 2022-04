Mercato : l'OM favori pour recruter Satriano ?

L'OM figurerait parmi les favoris pour accueillir Martin Satriano, l'été prochain. L'attaquant est actuellement prêté par l'Inter Milan à Brest.





D'après les renseignements recueillis par la Gazzetta dello Sport, l'OM travaille au recrutement de l'Uruguayen, en vue du mercato. Actuellement prêté à Brest, le natif de Montevideo dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2027 avec l'Inter Milan. Les Nerazzurri, qui l'ont recruté pour 2,4 millions d'euros en janvier 2020, attendraient entre 15 et 20 millions d'euros pour le laisser filer, ces prochains mois. Lille serait également sur le coup.



Depuis janvier, Martin Satriano a marqué 4 buts en 9 apparitions sous le maillot breton. Il avait très peu joué, en première partie de saison, avec la formation lombarde, sans parvenir à trouver le chemin des filets. Il est âgé de 21 ans.





