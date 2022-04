Milik : "Longoria est très important pour moi"

Arek Milik s'est remémoré sa rencontre avec Pablo Longoria, à Naples. Le Polonais avait été surpris par le profil du dirigeant de l'OM.





Interrogé par Onze Mondial, l'attaquant phocéen a évoqué ses rapports avec l'actuel président de l'OM. "La première fois que j'ai rencontré Pablo Longoria, c'était à Naples, on a parlé football. Il m'a impressionné parce qu'il est vraiment jeune et on ne s'attend pas à rencontrer un directeur sportif - parce qu'à l'époque c'était le rôle qu'il avait au club - aussi jeune et s'y connaissant autant en football. On s'attend plutôt à une personne de 40 ou 50 ans avec une grosse expérience dans le domaine. On avait parlé de ce qu'il pensait de moi, de comment il voyait le football. Maintenant, il est le président du club et je suis très heureux pour lui", a expliqué le joueur. Et d'ajouter : "J'ai vu qu'il avait récemment dit du bien de moi dans la presse, Pablo Longoria croit beaucoup en moi, je veux tout donner sur le terrain pour lui rendre sa confiance. C'est une personne très importante pour moi."



Depuis son arrivée à Marseille, l'ancien Napolitain a inscrit 30 buts en 48 matchs, toutes compétitions confondues.