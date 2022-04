Di Meco pense que ça aurait pu mal tourner pour l'OM

Eric Di Meco admet que l'OM a redressé une situation très tendue, ces dernières semaines. Le consultant pense néanmoins que cela aurait pu mal finir.





Sur BFM TV, l'ancien défenseur a commenté la bonne période vécue par les Phocéens. Selon lui, l'OM s'en est bien tiré : "Quand ça gagne, ça vit toujours bien. Je n'ai jamais vu des mecs qui se battaient quand ça va bien. Il y a eu un moment où ça pouvait basculer. Cela a vite été rectifié. L'équilibre d'un vestiaire, c'est fragile. Quand il y a des victoires et que tu es deuxième, il n'y a pas de raisons que ça aille mal. Après le résultat à Monaco, il devait y avoir des discussions en haut lieu. On a la mémoire courte dans le football. À un moment donné, cela aurait pu basculer du mauvais côté. Une saison n'est jamais linéaire. Marseille et Rennes ? Ce sont deux équipes avec de la cohérence et de la fraicheur", a-t-il lancé.



L'OM fait face à un calendrier compliqué, pour la fin de saison. Au contraire de ses concurrents, il doit assumer une participation à la coupe d'Europe qui va lui coûter en énergie.