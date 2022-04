Thauvin devait aller au Milan AC

Florian Thauvin s'est remémoré son départ pour le Mexique. Le milieu offensif a notamment révélé qu'il s'était entendu avec le Milan AC, avant de rejoindre les Tigres.





Interrogé par Canal+, Flotov est revenu sur son choix de rejoindre la Liga MX, plutôt que de rester en Europe. L'ancien joueur de l'OM rêvait visiblement de rejoindre l'Amérique centrale : "Dédé m'envoie un message pendant la nuit et me dit de le rappeler quand je me réveille. Je me doutais un peu qu'il voulait me parler de ça mais je n'étais pas sûr. Quand je me réveille, je l'appelle tout de suite, car c'était ce que j'avais envie qu'il me dise. Qu'il me dise que le club me veut et que je vienne. (...) Je me rappelle, ma femme était dans la chambre de mon fils en train de le préparer pour la journée et je vais la voir et je lui dis que j'ai eu Dédé au téléphone, que son club au Mexique me veut et je veux y aller. Elle me dit de me calmer, que c'était loin", a-t-il relaté à la chaîne cryptée.



Et de préciser : "Normalement, mon avenir devait s'inscrire à Milan, mais ça a pris du temps, car ils ne connaissaient pas leur budget pour la saison prochaine, ils ne savaient pas s'ils allaient être en Ligue des Champions, ils avaient des joueurs importants à prolonger. Ils m'ont demandé du temps. Arrivé au mois d'avril, je ne voulais plus attendre." Le joueur ne regrette d'ailleurs pas son choix : "J'ai l'impression d'avoir trouvé mon équilibre, mon bonheur. Ici, la mentalité des gens est différente qu'en France. On ne te juge pas, on t'adopte."



Florian Thauvin a inscrit 5 buts et donné 2 passes décisives en 20 apparitions, toutes compétitions confondues.