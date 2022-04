Milik : "Si le coach a décidé de ne pas te faire jouer, tu dois respecter"

Arek Milik s'est exprimé sur ses rapports avec Jorge Sampaoli. Le Polonais assure respecter les choix de son entraîneur.





Interrogé par Onze Mondial, Arek Milik est revenu sur la période lors de laquelle il était remplaçant, aux yeux de Jorge Sampaoli : "Quand j'étais jeune, si le coach me mettait sur le banc une ou deux fois, je me disais : "Mais qu'est-ce qu'il fait, il est fou ou quoi ?". Aujourd'hui, avec mon expérience, j'essaie de comprendre pourquoi le coach a décidé de me mettre sur le banc ou de ne pas me faire entrer. J'essaye d'être objectif et de comprendre la situation. Parfois, je pense que c'est une bonne décision et parfois, j'estime qu'elle n'est pas bonne, mais le plus important, c'est de comprendre qu'on ne peut pas tout contrôler. Tout ce que tu peux contrôler, tu dois tout faire pour le maîtriser, mais les choses en dehors de ton football, il ne faut pas trop y penser. Si le coach a décidé de ne pas te faire jouer, c'est sa décision et tu dois la respecter. Ton boulot à toi, c'est d'essayer de savoir ce que tu peux améliorer pour faire partie de l'équipe", a-t-il expliqué au magazine.



Le natif de Tychy est parvenu à inverser la dynamique et faisait office de titulaire indiscutable, avant de se blesser.