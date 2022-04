Harit : "J'essaye de rendre à Sampaoli la confiance qu'il m'accorde"

Face aux médias, Amine Harit s'est exprimé sur son retour à son meilleur niveau. L'international marocain estime que c'est lié à sa confiance.





En conférence de presse, le milieu offensif a commenté ses bonnes prestations des dernières semaines. Il sent la confiance de Jorge Sampaoli : "Cela se passe bien depuis quelques semaines, j'ai plus de temps de jeu. C'est dans la tête, cela marche à la confiance et j'ai eu plus de temps de jeu. Je n'ai pas changé les choses dans mon quotidien. J'essaye de lui rendre la confiance qu'il m'accorde. Quand j'avais moins de temps, c'était compliqué de rentrer pour jouer. J'ai confiance en moi et je sais ce que je peux apporter donc c'est pour cela que j'ai de bonnes performances. J'espère garder ce niveau jusqu'à la fin de saison", a-t-il déclaré aux journalistes présents.



Amine Harit a marqué 2 buts et donné 1 passe décisive lors des 3 derniers matchs de l'OM en Ligue 1.