Valbuena met en garde l'OM sur le PAOK

Interrogé par La Provence, Mathieu Valbuena a mis en garde l'OM sur le PAOK Salonique. L'ancien joueur phocéen pense que l'équipe de Jorge Sampaoli est supérieure, mais que les Grecs peuvent "l'embrouiller".





Le milieu offensif de l'Olympiakos connaît bien l'adversaire des Phocéens en Ligue Europa Conference : "C'est une équipe peu spectaculaire, sans grand nom, sans joueur qui t'impressionne. Mais c'est solide. Ils comptent deux, trois joueurs d'expérience, avec les défauts de leur âge, c'est-à-dire un peu lents. Individuellement, l'OM est nettement supérieur et ne devrait avoir aucun problème, mais ils peuvent t'embrouiller. Honnêtement, je ne vois pas l'OM se faire éliminer, mais le football est parfois inattendu", a-t-il expliqué au quotidien. Et de détailler sa façon de jouer : "Ils jouent en principe, 4-2-3-1. Parfois 4-3-3. Ils sont bien organisés et comme ça manque de vitesse derrière, leur bloc est plutôt bas. Leur charnière centrale est composée de Ingason, l'Islandais qui a fait la coupe du monde, et de Varela, du Cap-Vert, qui a beaucoup joué au Portugal et en Roumanie. Au milieu, ils ont un numéro 6 slovène qui vient de Parme, après avoir fait plusieurs clubs en Italie, Kurtic. Il a marqué, je crois dix ou onze penalties cette saison. Devant, ils ont Vieirinha, qui est au club depuis très longtemps et surtout le Serbe Zivkovic, qui vient de Benfica et qui est leur meilleur atout offensif, avec, en soutien, El Kaddouri, le Marocain qui a évolué dans de nombreux clubs italiens. (...) Depuis janvier, ils sont vraiment difficiles à jouer."



Le PAOK est 2e du classement du championnat grec derrière... L'Olympiakos. L'OM ne devra en tout cas pas sous-estimer ses adversaires.