OM-PAOK : compos probables, chaine et horaire

L'OM a accueille le PAOK Salonique, jeudi, pour le compte des quarts de finale de la Ligue Europa Conference. Compos probables, chaîne de diffusion, horaire du coup d'envoi... Voici les éléments à connaître sur le match.





L'équipe marseillaise a rendez-vous avec le PAOK Salonique, jeudi, en C4. Le tirage au sort a soi-disant été favorable et permis d'éviter la Roma, le PSV Eindhoven ou Leicester. Pour autant, il ne s'agirait pas de sous-estimer l'adversaire grec. Au tour précédent, il a éliminé La Gantoise et il occupe la 2e place du classement du championnat grec, derrière l'Olympiakos.





Les dernières confrontations entre le PAOK et l'OM

Le PAOK et l'OM ne se sont jamais affrontés dans les coupes d'Europe. Ils se sont en revanche déjà croisé lors d'un amical, en juillet 2003, et l'OM s'était imposé 5-1. Le club était alors entraîné par Alain Perrin et Didier Drogba et Mido avaient chacun inscrit un doublé.





Les compos probables du match OM-PAOK

Voici la tendance, concernant les compos de la rencontre OM-PAOK.



La compo probable de l'OM : Mandanda - Saliba, Kamara, Caleta-Car - Under, Rongier, Guendouzi, Gerson - Harit, Bakambu, Payet.

La compo probable du PAOK : Paschalakis - Sastre, Varela, Ingason, Akpom - Kurtic, Tsingaras - Jaba, El Kaddouri, Vieirinha - Zivkovic.





OM-PAOK, c'est sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Le match entre les Phocéens et Salonique est programmé jeudi et sera diffusé par W9 et Canal+ Sport. Son coup d'envoi est prévu pour 21h00.