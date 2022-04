Payet : "J'essaie de calmer Mattéo et William"

Dimitri Payet a donné son sentiment sur la progression de Mattéo Guendouzi et William Saliba. Le milieu offensif de l'OM essaie de leur apporter son expérience.





Lors d'une interview donnée à Brut, le natif de Saint-Pierre a évoqué les passages chez les Bleus de ses deux partenaires. Il se réjouit pour eux et essaie de les protéger de l'enflammade : "J'essaie de les calmer. Parce que Mattéo, il est un peu taré, il a tendance à être un peu fou-fou, donc j'essaie d'être, on va dire, la parole du sage. Mais c'est bien, parce que c'est un gagnant, c'est un mec qui veut aller de l'avant. Et “Wilo” (William Saliba) pareil, ce sont des jeunes qui ne sont pas jeunes, parce qu'ils ont beaucoup d'exigence envers eux-mêmes, ils savent où ils veulent aller, et s'ils sont aujourd'hui avec les A, ce n'est pas un hasard", a-t-il expliqué.



Les deux joueurs prêtés par Arsenal l'été dernier se révèlent être très importants pour l'équipe olympienne. Mattéo Guendouzi est d'ores et déjà engagé définitivement, tandis que William Saliba devrait retourner chez les Gunners, l'été prochain.