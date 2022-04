OM-PAOK : une petite affluence attendue

Le quart de finale entre l'OM et le PAOK n'intéresse visiblement pas grand monde. L'affluence attendue est de 30 000 personnes.





Le stade Vélodrome ne fera pas le plein, jeudi soir, bien qu'il s'agisse d'un quart de finale de la coupe d'Europe. La Ligue Europa Conférence ne fait apparemment pas recette, et ce même si l'OM a des chances d'aller loin dans la compétition. 30 000 spectateurs devraient donc prendre place dans l'enceinte du boulevard Michelet, selon La Provence. Et 3 000 Grecs devraient garnir le parcage visiteurs. Autant dire que l'ambiance ne devrait pas être folle. 59 000 spectateurs étaient notamment présents pour la réception de la Lazio de Rome, lors de la phase de poules de la C3.



Au retour, les hommes de Jorge Sampaoli devraient faire face à une ambiance chaude et hostile, à Thessalonique. Le stade est moitié moins grand que le Stade Orange Vélodrome, mais réputé pour sa ferveur.