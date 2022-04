Pas remis, Milik va louper plusieurs matchs

Arek Milik ne s'est pas rétabli de sa blessure musculaire contractée il y a quelques semaines. L'attaquant de l'OM ne jouera pas le match de Ligue Europa Conférence prévu contre le PAOK, ni la rencontre contre Montpellier, dimanche.





Selon les renseignements obtenus par L'Équipe, le joueur phocéen n'est pas encore en mesure de reprendre la compétition. Sa blessure aux ischios nécessite davantage de temps et il ne devrait pas figurer dans le groupe de Jorge Sampaoli lors des matchs prévus face au PAOK (Ligue Europa Conférence, jeudi) et Montpellier (Ligue 1, dimanche). Ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle, alors que le planning est tendu et que son apport avait été important, ces dernières semaines.



Il faut désormais croiser les doigts pour que le Polonais puisse jouer le retour contre le club grec, afin d'être dans des dispositions correctes pour le Clasico face au PSG, au Parc des Princes, le 17 avril.