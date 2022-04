Quand Mandanda chambre Sampaoli sur son temps de jeu

Le portier de 37 ans a eu un échange avec son coach devant les caméras du Canal Football Club.





Alors que Samir Nasri menait un entretien avec Jorge Sampaoli sur un terrain d'entraînement de l'OM, Steve Mandanda s'est approché de la scène pour saluer son ancien coéquipier. Après que l'ancien milieu de l'OM et d'Arsenal ait demandé au portier français s'il allait bien, Steve Mandanda a répliqué, la jambe tendue dans la direction de Jorge Sampaoli : "Ça va, on est toujours là, on s'accroche, même s'il (Jorge Sampaoli) ne veut pas me faire jouer, mais tranquille (rires)". L'Argentin a alors répliqué que Steve Mandanda avait "appris à jouer" avec lui. Samir Nasri a ensuite poursuivi : "Oui, mais il doit jouer plus". Ce à quoi l'entraîneur de l'OM a répondu par l'affirmative : "Il va jouer plus".



Relégué derrière Pau Lopez dans la hiérarchie des gardiens à l'OM, Steve Mandanda a disputé 11 matchs cette saison (pour 9 buts encaissés). Le Français pourrait jouer contre le PAOK Salonique, ce jeudi, en Ligue Europa Conférence, puisqu'il a disputé tous les matchs de cette compétition, pour l'instant (2 matchs face à Qarabag, puis 2 autres contre Bâle).