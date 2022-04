La philosophie de Sampaoli sera "une richesse" pour l'OM selon Riolo

Après la victoire de l'OM à Saint-Etienne ce week-end, Daniel Riolo a salué le travail de Jorge Sampaoli, qui pourrait avoir des effets bénéfiques sur le moyen et le long terme.





"Au moment où (Jorge) Sampaoli était critiqué, j'avais entendu des commentaires sur ce que certains appelaient des inventions, les changements de postes... Probablement que les joueurs à un moment donné n'ont pas été vraiment contents. Je veux bien le croire, mais cela me pousse à penser que la crise n'était pas si grave que ça. Quand (William) Saliba passe complètement à côté, à Nice, contre Lyon, on dit que c'était parce qu'il jouait sur un côté... Or, dans une interview ce week-end, il a dit lui-même qu'il n'a pas été bon, mais que quand on est un joueur professionnel, on doit pouvoir s'adapter. (Valentin) Rongier a dit la même chose. Ça veut dire que les joueurs comprennent que Sampaoli demande autre chose, qu'il a une très grande exigence en matière de polyvalence et que soit tu t'adaptes, soit tu ne t'adaptes pas. Si Sampaoli petit à petit introduit cette culture à l'OM de mecs qui peuvent jouer à différents postes, je pense que ce sera une richesse" a affirmé Daniel Riolo, sur RMC.



Si le style et les schémas de jeu de Jorge Sampaoli étonnent régulièrement, force est de constater que pour l'instant, cela fonctionne plutôt bien, malgré quelques grosses désillusions (éliminations en Ligue Europa et en Coupe de France). L'OM est 2e de L1, avec trois points d'avance sur le 3e, et est engagé en quarts de finale de la Ligue Europa Conférence, face au PAOK Salonique.