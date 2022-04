Alonzo salue le "gros match" de Payet contre l'ASSE

Dimitri Payet a inscrit un but, sur penalty, lors de la victoire 4-2 de Marseille à Saint-Etienne, dimanche.





Pour Jérôme Alonzo, qui a pris la parole sur Prime Video, le joueur de 35 ans peut réaliser de bonnes performances si on le laisse jouer sans pression : "Quels sont les matchs où (Dimitri) Payet n'est pas bon ? C'est quand tu ne le laisses pas jouer. Si tu le laisses jouer et tu le laisses dans un fauteuil... Dimitri Payet ne court pas 8 kilomètres par match. Donc si tu lui mets la pression, il fait des matchs moyens. Mais si tu laisses à Payet de la liberté dans un match comme ça, il fait un gros match. Il fait un gros match parce que Saint-Etienne n'a pas su le défendre, tout simplement."



Dimitri Payet réalise une belle saison, avec 10 buts et 9 passes décisives en 26 matchs de L1. Toutes compétitions confondues, le numéro 10 phocéen en est à 12 buts et 11 passes décisives en 37 rencontres.