Un Olympien en course pour être le joueur du mois de mars

Arkadiusz Milik, efficace en mars avec l'OM, est en lice pour le trophée UNFP.





Le Polonais de 28 ans a inscrit 2 buts et donné 1 passe décisive en 3 rencontres en mars, face à Monaco (défaite 0-1), puis contre Brest (victoire 4-1, 1 but et 1 passe décisive) et face à Nice (victoire 2-1, 1 but). C'est le deuxième mois consécutif qu'Arek Milik est nommé pour le trophée UNFP du meilleur joueur. Mais en février, l'Olympien avait été devancé par Kylian Mbappé.



Pour le mois de mars, Wissam Ben Yedder (31 ans) de Monaco (2 buts, 0 passe décisive) et Martin Terrier de Rennes (3 buts, aucune passe décisive) seront les concurrents de l'ancien Napolitain.