Beye pointe du doigt un paradoxe de Sampaoli

Le consultant de Canal Plus, Habib Beye, a émis une critique sur l'approche de Jorge Sampaoli.





Selon l'ancien défenseur de l'OM, le système de l'entraîneur argentin peut déstabiliser les joueurs les moins naturellement talentueux de son équipe, comme Valentin Rongier : "(Jorge) Sampaoli dit une chose qui est un paradoxe. Il dit : 'je veux que le joueur de foot contrôle, qu'il ait de la personnalité' mais dans ce qu'il impose, ce n'est pas toujours le cas. Il veut que chaque joueur de foot dans son effectif prenne des responsabilités mais il les met dans un tel inconfort que parfois, c'est au détriment de la qualité du joueur, dans sa qualité intrinsèque. Ça a marché avec Samir Nasri (à Séville, ndlr) parce qu'il était très talentueux, ça marche avec Dimitri Payet parce qu'il a de la liberté mais avec d'autres joueurs... Il a enfermé Valentin Rongier parfois dans un rôle qui lui a desservi dans sa performance individuelle. Maintenant, s'il peut les emmener à se développer dans le temps, peut-être qu'il y aura une équipe ultra-aboutie et qui pourra enfin appliquer ses idées qui sont parfois très, très bonnes."



Après la belle victoire du week-end contre Saint-Etienne (4-2), l'OM de Jorge Sampaoli a creusé l'écart avec ses poursuivants en L1 : le 3e, Rennes, est à 3 points, alors que le 4e et le 5e, Strasbourg et Nice, sont à 5 unités. Une avance salutaire, qui va permettre aux joueurs de l'Argentin de travailler avec une petite sérénité.