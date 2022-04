Payet révèle pourquoi Dieng a tiré le penalty

Le numéro 10, Dimitri Payet, a révélé après le match Saint-Etienne 4-2 OM pourquoi il n'avait pas tiré le deuxième penalty qu'a obtenu l'équipe.





Dimitri Payet, comme il le fait parfois avec Arkadiusz Milik, veut donner confiance à son attaquant de pointe durant les matchs : "Si j'ai décidé de laisser le penalty à Bamba Dieng ? Non, Bamba m'a demandé de le tirer tout simplement. Comme avec Arek Milik. Bamba a fait un gros match et ça me semblait important pour lui aussi de retrouver le chemin des filets. Il en a mis un très, très important en sélection (avec le Sénégal contre l'Égypte en barrages de la Coupe du Monde 2022, ndlr). Je suis content pour lui parce que c'est un travailleur et je suis content qu'il marque ce but."



Dimitri Payet avait inscrit le premier but de l'OM, sur penalty, à la 44e min de jeu. Bamba Dieng, lui, a marqué son 5e but de la saison, en 27 rencontres (dont 19 de L1). Le Sénégalais n'a scoré qu'en championnat de France cette saison.