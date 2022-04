Alonzo ne veut pas relancer le débat Mandanda-Lopez

Contre l'AS Saint-Etienne, dimanche, Pau Lopez a fait une boulette sur le premier but stéphanois.





Le tir de l'attaquant stéphanois Denis Bouanga était sur l'Espagnol, mais ce dernier n'a pas su capter le ballon, qui a fini au fond des filets. Pour l'ancien gardien Jérôme Alonzo, cette erreur ne doit pas remettre en question le statut de l'Espagnol : "On ne va pas relancer le débat (Steve) Mandanda et lui. Le choix est fait, ça ne changera plus. Moi j'ai toujours pensé, et je ne changerai pas d'avis aujourd'hui, que Pau Lopez est un très bon gardien, mais Mandanda est meilleur. Ce n'est pas pour ça que je remets en cause sa saison" a d'abord affirmé sur La Chaîne L'Équipe Jérôme Alonzo, avant de détailler l'erreur de Pau Lopez : "Il fait une faute technique, le ballon vient près des pieds. Au lieu d'envoyer le pied, il essaie de baisser la main, ça va trop vite, il ne choisit pas vraiment en fait. Mais Marseille gagne ce match, ça veut dire que cette erreur n'aura aucune influence sur son mental ni sur la suite de la saison. C'est très important."



Le Français Steve Mandanda pourrait cependant jouer le prochain match de l'OM en Ligue Europa Conférence, face au PAOK Salonique, jeudi soir.