Mercato : un hic dans le dossier Veretout ?

En conférence de presse, le coach de l'AS Roma, José Mourinho, avait semblé indiquer qu'il y avait un problème entre lui et Jordan Veretout, ce qui poussait le milieu de terrain vers la sortie l'été prochain.





Peu utilisé par le Special One ces derniers temps (2 titularisations sur les 10 derniers matchs de championnat), Jordan Veretout n'était pas dans le groupe de l'AS Roma pour la dernière rencontre face à la Sampdoria, en Serie A, ce week-end. Pourtant, à DAZN, le directeur sportif du club italien, Tiago Pinto, en a dit un peu plus sur le Français de 28 ans et un départ apparaît désormais moins inéluctable qu'initialement : "Il n'est pas disponible pour le moment, nous espérons qu'il pourra revenir le plus tôt possible. Il a été un joueur important pour la Roma au cours des deux ou trois dernières années, car son importance se fait également sentir dans le vestiaire."



Jordan Veretout, qui a disputé 39 matchs cette saison (4 buts, 9 passes décisives), est toujours pisté par l'OM pour l'été 2022, mais également par l'Inter. L'ancien Nantais et Stéphanois est sous contrat pour encore deux ans avec la Louve.