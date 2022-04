ASSE-OM : les notes des médias

Voici les notes délivrées par les médias, suite au match ASSE-OM (2-4).





Les médias ont souligné les bonnes prestations réalisées par la plupart des Olympiens. Pau Lopez et Sead Kolasinac en prenne quant à eux pour leur grade.





Le onze de départ : Lopez (3) - Rongier (6), Saliba (7), Caleta-Car (7), Kolasinac (3) - Guendouzi (7), Kamara (7), Gerson (7) - Harit (7), Dieng (6), Payet (7).

Le coach : Sampaoli (7).

L'arbitre : Turpin (6).





Le onze de départ : Lopez (3) - Rongier (6), Saliba (6,7), Caleta-Car (6,3), Kolasinac (3,7) - Guendouzi (7), Kamara (6,7), Gerson (6,7) - Harit (7), Dieng (6,3), Payet (6).

Le remplaçant : Under (6).

Le coach : Sampaoli (8).

L'arbitre : Turpin (6).





Le onze de départ : Lopez (4) - Rongier (5), Saliba (7), Caleta-Car (7), Kolasinac (4) - Guendouzi (6), Kamara (8), Gerson (5) - Harit (7), Dieng (6), Payet (5).

Le remplaçant : Under (6).





Le onze de départ : Lopez (4,8) - Rongier (6,8), Saliba (7,1), Caleta-Car (6,7), Kolasinac (5,1) - Guendouzi (7,6), Kamara (6,9), Gerson (7,5) - Harit (7,7), Dieng (8,2), Payet (7,4).

Les remplaçants : Taghalline (5,9), Under (6,6), Lirola (5,9), Gueye (6), Bakambu (6,2).