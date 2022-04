Sampaoli : "Je suis venu pour cette ville"

Jorge Sampaoli est revenu sur son choix de signer à l'OM, il y a un an. Le technicien n'aurait pas quitté le Brésil pour un autre club français.





Au micro de Canal+, l'entraîneur phocéen a confié son admiration pour la passion phocéenne. Il aimerait être au niveau du public : "Marseille ressemble beaucoup à l'Argentine, à Naples. C'est un endroit avec beaucoup de passion. Quand Marseille m'a appelé, sincèrement, je suis venu pour cette ville. Je n'aurais pas quitté un endroit où je me sentais très bien pour entraîner une autre équipe française. Je dis toujours au président et au propriétaire, il faut être à la hauteur de Marseille. Avec toute la passion et l'espoir qu'il y a ici, Marseille a besoin d'un titre puisque ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. La ville exige ça. Elle exige des victoires. Elle a besoin que l'équipe gagne pour être heureuse. On connaît cette réalité et il faut être à la hauteur", a-t-il déclaré.



Le stade Vélodrome a connu de très ambiances, ces derniers mois.