Payet souhaite que l'ASSE se maintienne

Dimitri Payet n'a pas oublié son passage chez les Verts. Le Réunionnais souhaite que l'ASSE reste en Ligue 1, au terme de la saison.





Après le succès obtenu par l'OM à Geoffroy Guichard, le milieu offensif a commenté la situation des Stéphanois : "Je suis attristé parce que j'ai passé quatre saisons ici. J'espère qu'ils ne feront pas partie des relégués, parce que Saint-Étienne dans le Chaudron, c'est toujours un déplacement qu'on aime. Je leur souhaite le maintien. De tout coeur. Ils ont pris pas mal de points depuis le début de la phase retour et j'espère que ça va aller mieux pour eux", a déclaré le joueur face à la presse.



L'AS Saint-Étienne occupe pour l'instant la place de barragiste, au classement de Ligue 1. Il est au coude à coude avec Clermont et Lorient, tandis que Metz et Bordeaux sont distancés.