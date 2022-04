Guendouzi a apprécié l'apport d'Harit

Amine Harit a réalisé un gros match sur le terrain de Saint-Étienne, dimanche. Mattéo Guendouzi l'a félicité pour la belle période qu'il traverse.





Face au micro des journalistes, le milieu de terrain a souligné la prestation réalisée par son coéquipier : "On aura besoin de tous les joueurs. Ceux qui ont moins joué comme ceux qui ont beaucoup joué. Amine est sur une bonne dynamique, il est important pour nous. Il a été décisif contre Brest et ce soir. S'il est comme ça jusqu'à la fin de saison, il va encore être décisif et il va beaucoup nous apporter", a-t-il estimé.



Amine Harit a marqué 2 buts et donné 1 passe décisive lors des 3 derniers matchs de Ligue 1.