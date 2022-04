Onrubia Ramos : "La 2e mi-temps de l'OM face à l'ASSE est une ode au football"

Andrés Onrubia Ramos a été impressionné par le jeu développé par l'OM, sur la pelouse de Saint-Étienne.





Sur Twitter, le journaliste a donné son avis sur la prestation réalisée par les Phocéens, à Saint-Étienne. Il est convaincu par le jeu développé par l'équipe de l'OM : "Victoire de qualité de l'OM sur le terrain de Saint-Étienne (2-4). Ils sont revenus après avoir été menés au score. Ils ont connu une seconde mi-temps extraordinaire et se sont imposés comme 2e, avec +3 sur l'équipe classée troisième", a-t-il déclaré.



Il a poursuivi sur le coaching de l'entraîneur Jorge Sampaoli : "Le comportement de Sampaoli en seconde période a été décisif pour la victoire. Ce n'était pas une bonne première mi-temps pour l'OM, mais le système change et la gestion de Sampaoli fait tomber un Saint-Étienne qui donne les deux premiers buts. Guendouzi, Kamara, Payet ou Saliba étaient encore une fois à un très haut niveau. L'OM est maintenant placé à 9 points du PSG. La deuxième mi-temps de l'OM face à Saint-Étienne est une ode au football." Et de conclure sa pensée : "Quel entraîneur est Jorge Sampaoli."



Depuis son arrivée à l'OM, Jorge Sampaoli a obtenu 30 succès, 15 matchs nuls et 10 défaites.