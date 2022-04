Guendouzi : "On est tous derrière le coach"

En zone mixte, Mattéo Guendouzi a commenté le travail réalisé par Jorge Sampaoli. Lui l'affirme, le vestiaire est acquis à la cause de l'Argentin.





Le milieu de terrain ne tarit pas d'éloges au sujet de l'entraîneur de l'OM : "Les secrets du coach ? Il faut lui demander ! Tactiquement on travaille très bien depuis le début de la saison. On l'a montré sur de nombreux matchs, même s'il y a eu des moments de moins bien. On est tous derrière lui, il est derrière nous avec tout le staff. On produit des choses très intéressantes sur le terrain, il y a un très beau jeu et il n'y est pas pour rien, ça, c'est sûr", a lancé l'international français face aux micros des journalistes.



L'OM est toujours second de Ligue 1, mais tout reste à faire, alors que le calendrier des dernières semaines s'annonce difficile.