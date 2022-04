Rongier : "Les gros matches vont arriver"

Au micro de Téléfoot, Valentin Rongier est revenu sur sa préparation estivale, et la façon dont il a convaincu Jorge Sampaoli de le conserver. Il a aussi confié ses ambitions pour la fin de saison.





Sur TF1, le milieu de terrain s'est remémoré l'été 2021, durant lequel son entraîneur a envisagé son transfert : "Je me suis dit il y a un problème. Donc j'ai décidé d'aller discuter avec lui et d'échanger. Je lui ai dit ‘si vous me faites confiance, vous ne serez pas déçu'. Je ne suis pas du tout allé le voir dans l'optique de me braquer et dire ‘je m'en vais' et ça nous a servi à tous les deux", a-t-il indiqué.



L'ancien Nantais s'est aussi projeté sur la suite de la saison : "De quoi rêve Rongier ? Il rêve d'une qualif en Ligue des champions, aller le plus loin possible en Europe et ramener un titre, ce serait très beau. Les gros matches vont arriver, les autres vont lâcher des points et ce sera à nous d'être le plus réguliers possible", a-t-il poursuivi.



Valentin Rongier a disputé 34 matches, toutes compétitions confondues, cette saison. Il est parvenu à se rendre indispensable, dans l'équipe de Jorge Sampaoli.