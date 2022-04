Sampaoli ne restera pas s'il n'atteint pas ses objectifs

Jorge Sampaoli ne restera pas à tout prix, l'été prochain. Le technicien souhaite attendre les objectifs, sinon il partira.





Au micro du Canal Football Club, l'Argentin a commenté son adaptation à Marseille. Il admet qu'il n'est pas simple pour lui de mettre en place un football différent : "Je me sens bien. Je suis content de cette expérience en France. Ça fait déjà un an et un mois et je tente de jouer un football que tu connais, un football différent de ce qu'il se fait dans ce pays. Imagine-toi que la France a gagné la Coupe du Monde 2018 en jouant de manière pragmatique. Donc essayer de proposer une autre idée de jeu, c'est un défi pour moi", a lâché le technicien, visiblement au fait des critiques dont il est l'objet.



L'ancien sélectionneur de l'Albiceleste a expliqué quel pourrait être son avenir. Il n'envisage pas de rester, s'il ne parvient pas à satisfaire le public olympien : "Je veux me qualifier pour la Ligue des champions. Pour rester ici, je dois répondre aux attentes de cette ville. Sinon, je ne vais pas être heureux. Pour ça, on a besoin d'une équipe compétitive pour gagner le championnat ou une coupe d'Europe", a déclaré le natif de Casilda.



Il reste 8 matchs à l'OM pour assurer sa place sur le podium de Ligue 1. Au contraire de ses concurrents, l'OM devra composer en jouant l'Europe, ce qui pourrait le desservir.