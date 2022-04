Sampaoli : "On aura des moments difficiles"

Jorge Sampaoli a livré son analyse de la rencontre ASSE-OM, joliment remportée par l'OM (4-2).





Le technicien argentin a apprécié l'attitude de ses troupes, ce dimanche, en Ligue 1. Il note que l'OM a eu l'avantage, dans le jeu : "Je pense Saint-Étienne n'a eu qu'une seule action en première mi-temps, celle qui a donné le but. La domination de l'OM a été totale. Est-ce lié à l'entrée d'Ünder ? Oui. Il nous a permis de profiter de cette maîtrise, il n'avait peut-être pas un match entier dans les jambes après son retour de sélections. Mais dans les deux mi-temps, l'important était de neutraliser la pression stéphanoise et on l'a bien fait", a-t-il analysé en conférence de presse.





"L'équipe montre beaucoup d'enthousiasme"

El Zurdo considère que les trois points sont importants pour la suite : "C'est une victoire importante, mais il va falloir lutter jusqu'à la fin. Nos adversaires sont réguliers, avec des effectifs au complet et solides. Il ne faudra pas se relâcher. On aura des moments difficiles, et c'est là qu'il faudra être performant." Il a enfin évoqué la forme athlétique de ses troupes : "On est prêt. L'équipe montre beaucoup d'enthousiasme par rapport à cette fin de saison et la possibilité de rapporter quelque chose pour le club, aussi bien en championnat qu'en coupe d'Europe, dès jeudi. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui jouent deux compétitions en même temps. Mais je crois qu'on est prêt à le faire."



L'OM est pour l'instant seul 2e, au classement de Ligue 1. Pour autant, il ne s'agit pas de s'emballer, alors que le calendrier sera difficile, jusqu'à fin mai.