Charbonnier ne voit pas l'OM finir sur le podium

Lionel Charbonnier pense que l'OM sera le dindon de la farce, derrière Nice et Rennes. Il ne pense pas que les Phocéens seront en mesure de dompter leur calendrier.





L'ancien portier considère que l'équipe de Jorge Sampaoli est la moins susceptible de bien finir le championnat. Il pense que les Olympiens lâcheront vite des points et termineront quatrièmes : "Moi je vois le podium suivant : deuxième Nice, troisième Rennes et quatrième l'OM. L'OM me fait peur. Le problème pour Marseille, c'est la Coupe d'Europe. Je pense que c'est dans leur ADN, ils vont aller loin en Coupe d'Europe. J'ai peur donc qu'ils se brûlent là. Déjà, il n'y a plus que trois défenseurs. Si tu en as un qui se blesse, tu fais descendre Kamara, ça a toujours été compliqué dès que Kamara a joué en défense. Il ne faut pas non plus oublier que le calendrier de l'OM jusqu'à la fin de la saison est vraiment compliqué", a lâché le champion du monde 1998 au micro de RMC Sport.



Le genre de discours à afficher dans le vestiaire. Tous les matchs seront désormais des finales.