Mercato : l'Inter Milan voudrait aussi Kamara

L'Inter Milan penserait à Boubacar Kamara, pour renforcer son entrejeu, durant le mercato. Son départ ne fait plus de doute.





Le milieu de terrain de l'OM paraît compter de plus en plus de prétendants, dans la perspective de la fin de son contrat. Après l'Atlético Madrid, l'AS Rome, Manchester United ou le Milan AC, il est suivi par les dirigeants de l'Inter Milan, révèle TMW. Des négociations sont certainement en cours avec plusieurs formations, bien que le joueur n'ait pas annoncé qu'il quitterait le club.



Boubacar Kamara a fait ses débuts avec l'OM en décembre 2016, face à Sochaux, en Coupe de la Ligue. Il a depuis participé à 158 rencontres, toutes compétitions confondues. Il n'a toutefois prolongé que de trois ans en 2019, plaçant ses dirigeants en situation délicate. Et il va visiblement en profiter pour partir gratuitement, en juin. Autre crack formé à l'OM, Samir Nasri avait été beaucoup plus classe...



La presse espagnole croit quant à elle savoir que les discussions avec l'Atlético Madrid sont les plus avancées.