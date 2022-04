Mercato : l'AS Rome penserait à M. Lopez, une bonne nouvelle pour l'OM ?

La Roma pourrait transmettre une proposition pour recruter Maxime Lopez, lors du mercato estival. Or l'OM dispose d'un pourcentage sur son futur transfert.





Selon les informations publiées par But Football Club, le Marseillais a marqué les esprits, en Serie A, cette saison. Comme son rival la Lazio de Rome, l'AS Rome suivrait de près sa situation. Elle pourrait lancer une offensive pour le recruter, lors du prochain mercato. Et le tarif de son transfert pourrait s'envoler. Or le club phocéen dispose d'un pourcentage de 30 %, sur sa possible revente. Pablo Longoria est certainement attentif à tout ça, alors qu'il s'intéresse à deux joueurs romains : Justin Kluivert et Jordan Veretout.



Maxime Lopez a participé à 30 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison. Il a inscrit 1 but et donné 1 passe décisive.