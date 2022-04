Labrune remercie le PSG pour CVC

Vincent Labrune a remercié le PSG, pour son attitude en ce qui concerne l'accord avec le fonds d'investissement CVC. Le club parisien a selon lui fait des sacrifices pour permettre une répartition favorable aux autres formations de Ligue 1.





Lors d'une interview donnée à L'Équipe, le président de la LFP a commenté la répartition des montants investis par CVC, pour obtenir 13,04 % de la société commerciale de la LFP. Il a remercié le PSG : "Tout le monde connaît la fragilité de notre économie. La grande fierté des équipes de la Ligue et de ses conseils est d'apporter une solution pour faire face à crise financière sans précédent. Dans ce cadre-là, le club le moins en risque de tous, pour des raisons évidentes, c'était le PSG. Il a fallu convaincre l'opportunité de réaliser ce projet. Paris était en droit de revendiquer, selon toutes les études, entre 300 et 350 millions d'euros, car il participe à 34% des revenus de la L1. Mais il a fait le choix de descendre sa quote-part à 200 millions d'euros, soit 17% du total, pour que tout l'écosystème puisse bénéficier du projet. En fait, c'est Paris qui perd le plus. Ce que l'on a proposé, c'est la solution la moins injuste", a-t-il lancé au quotidien.



Si le football français se félicite d'avoir obtenu 1,5 milliard d'euros. Une question se pose néanmoins. À quel point la Ligue 1 sera perdante sur le long terme ?