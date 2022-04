Mercato : Longoria penserait à Kluivert

Pablo Longoria aurait coché le nom de Justin Kluivert, dans l'optique du mercato estival. L'attaquant est actuellement prêté à Nice par l'AS Rome, club avec qui l'OM entretient de très bonnes relations.





Selon les éléments recueillis par Nice-Matin, le club phocéen suit de près la situation de Justin Kluivert. Pablo Longoria apprécierait particulièrement son profil et pourrait tenter une offensive, lors du marché des transferts. Le président de l'OM pourrait d'ailleurs faire d'une pierre deux coups, puisqu'il parait aussi s'intéresser au cas de Jordan Veretout, qui est en froid avec sa direction. L'été dernier, le club olympien avait déjà recruté deux joueurs dans les rangs de l'AS Rome : Pau Lopez et Cengiz Under.



Justin Kluivert a inscrit 3 buts et donné 4 passes décisives en 19 apparitions en Ligue 1, cette saison. Il s'est tristement fait remarquer lors du sulfureux Nice-OM du mois d'août : il a en effet participé aux échauffourées contre les Marseillais, avant finalement se réconcilier avec les membres de la sécurité phocéenne. Plus tard dans la saison, le fils de Patrick Kluivert a été particulièrement inspiré durant la rencontre perdue par Marseille face aux Aiglons (1-4).



Son contrat avec l'AS Rome porte jusqu'en juin 2023 et le tarif de son transfert ne devrait pas être trop élevé.