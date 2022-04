Mourinho confirme un souci avec Veretout

Jose Mourinho s'est expliqué sur la situation de Jordan Veretout. Le coach de l'AS Rome a confirmé qu'on ne devrait pas beaucoup voir le Français dans son équipe, ces prochains mois.





En conférence de presse, l'entraîneur portugais a commenté le cas de Jordan Veretout. Il a admis qu'il ne figurait pas dans son groupe : "Veretout ? Il ne s'est toujours pas entrainé avec l'équipe. Je ne dis pas ce que je ne peux pas dire, mais je me limite à expliquer qu'il ne sera pas là demain (ce dimanche)." A priori, la rupture entre le joueur et ses dirigeants est profonde. Et son départ, lors du mercato estival, paraît très probable. L'OM serait notamment dans le coup pour le recruter.



Cette saison, l'international français (5 sélections) a disputé 39 matchs, toutes compétitions confondues. Il a également marqué 4 buts et délivré 9 passes décisives. Son contrat avec le club de la Louve court jusqu'en juin 2024.