MacHardy pense que la France devrait boycotter le Mondial qatari

Jonatan MacHardy milite pour que la France boycotte le Mondial 2022. Le journaliste considère que les révélations faites par la presse britannique devraient être prises au sérieux.





Sur RMC Sport, Jonatan MacHardy a fait part de sa colère, alors que la France ne prend pas position par rapport aux problèmes engendrés par la construction des stades, au Qatar. "Il faut le dire, cette Coupe du Monde est un vrai scandale. À partir du moment où d'éminents journalistes ont mis en avant les conditions de travail des travailleurs migrants et avec tout ce qu'on a pu sortir depuis des mois. Quand on prend tous ces éléments, je suis désolé, mais à mes yeux, je ne comprends pas pourquoi la France ne boycotte pas cette Coupe du Monde. Je sais que c'est utopiste et surréaliste. C'est également sûrement trop tard, mais cela aurait dû être fait", a lâché le journaliste sur l'antenne de la radio.



Noël Le Graët n'est pas de cet avis. Il a souligné les efforts réalisés par le pays qatari, en termes de droits humains. Avec le président breton, la FFF manque rarement une occasion de démontrer son courage...