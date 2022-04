Saliba ne veut pas revenir comme remplaçant à Arsenal

William Saliba s'est exprimé sur son avenir. Il ne sait pas de quoi il sera fait, mais ne compte pas revenir pour cirer le banc à Arsenal.





Questionné par L'Équipe, le défenseur de l'OM a évoqué la possibilité de rester, peut-être avec une participation à la C1 : "C'est sûr que ça serait mieux avec une qualification en Ligue des champions. Et si je pars sans avoir qualifié le club en C1, ce serait une saison inaboutie, je serais déçu." Il a quelques contacts avec les dirigeants d'Arsenal, mais pas avec Mikel Arteta : "Ils sont souvent en contact avec mon agent (Djibril Niang). Ils m'envoient des messages. Ils regardent mes matches. Ils me disent qu'il faut continuer comme ça. Je n'ai pas beaucoup joué avec les Gunners. Le coach (Mikel Arteta) a fait ses choix, c'est la vie. Je suis parti en prêt, j'enchaîne les matches et, grâce à mes performances, je suis devenu international. Ce qui m'est arrivé m'a forgé un mental plus dur. Ce n'est parce que tu as coûté 30 M€ que tu joues. Je le prends positivement. Même s'il y a des moments où tu te poses des questions. Pendant six mois, je voyais que j'étais le seul du groupe à ne pas jouer, ça faisait mal."



Il ne se voit pas revenir chez les Gunners avec un statut de remplaçant : "C'est sûr que je ne peux pas me contenter d'être sur le banc d'Arsenal et être content. Je veux jouer titulaire. Après, si j'entre dans la rotation en tant que remplaçant, ce n'est pas comme rester avec les moins de 23 ans et n'être jamais dans le groupe." Il a enfin évoqué la possibilité de s'inscrire sur la durée avec l'OM : "Ce club et ce public sont magnifiques donc je veux profiter un max d'ici la fin de saison, comme si je n'allais plus revenir. Il reste deux mois, je veux savourer chaque moment, à domicile notamment. Après on verra. Si je reviens, ce sera avec grand, grand plaisir."



Pablo Longoria devrait avoir des difficultés à retenir l'international français, durant le mercato estival.