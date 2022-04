Arteta : "Je n'ai pas parlé à Saliba depuis..."

Mikel Arteta s'est exprimé sur les débuts internationaux de William Saliba. Le coach des Gunners n'a pas pris la peine de le contacter.





Le technicien espagnol a été interrogé sur les débuts de William Saliba avec les Bleus, en conférence de presse. Il n'est visiblement pas très proche de lui : "Je ne lui ai pas parlé depuis, mais évidemment nous sommes vraiment conscients de ce qu'il fait et de son évolution. C'est notre joueur et nous sommes vraiment contents de la décision que nous avons prise. Il obtient les minutes et l'exposition, la responsabilité et la croissance à son âge n'étaient pas quelque chose que nous pouvions garantir ici cette saison. Et ce qui se passe avec lui a beaucoup de sens et nous sommes heureux de voir comment il s'améliore", a-t-il déclaré.



Mikel Arteta n'avait pas non plus donné sa chance à Mattéo Guendouzi, lequel totalise désormais 3 sélections en équipe de France.