Saliba : "Des fois, Sampaoli se met à côté de moi et compte sur ses doigts..."

Lors d'un entretien accordé à L'Équipe, William Saliba a évoqué ses rapports avec Jorge Sampaoli. L'Argentin aime faire des blagues, mais reste très rigoureux sur le travail.





Le défenseur a lâché quelques anecdotes sur son entraîneur, dans les colonnes du quotidien sportif : "Des fois, il se met à côté de moi et il compte sur ses doigts : "Toi, tu m'as coûté cinq matches cette saison !” Il le dit en plaisantant, mais quand c'est l'heure de travailler, il ne rigole plus. Je dois progresser dans la concentration. Des fois, je vais faire un truc bête, d'un coup comme ça, comme un enfant. Je dois rester concentré à chaque duel, méchant dans le bon sens du terme. Ne pas croire aussi que je suis numéro 10. Bien relancer, c'est bien, mais je suis défenseur avant tout. Je ne dois pas tenter des trucs improbables", a-t-il lancé.



William Saliba a aussi divulgué l'état d'esprit du groupe : "Le coach a insisté avec ses principes, il a changé quelques compos aussi. Amine (Harit) jouait moins par exemple et nous a fait gagner le match à Brest (4-1, 13 mars). Tout le monde est concerné, donc c'est positif. On est deuxièmes, mais il ne faut pas s'endormir. On peut vite se retrouver quatrièmes ou cinquièmes. À nous de jouer les derniers matches comme des finales. Et il y a la Coupe d'Europe aussi, on veut aller au bout. J'espère que je partirai avec le sourire en vacances."



Depuis le début de la saison, le natif de Bondy a pris part à 42 matches, toutes compétitions confondues, avec l'OM.