Baup regrette le changement de profil des gardiens

Elie Baup n'est pas convaincu par le nouveau profil des gardiens de Ligue 1, dont la taille moyenne est passée de 1m84 à 1m90.





Interrogé par Eurosport, l'ancien coach de l'OM, qui était gardien de but durant sa carrière de joueur, a commenté l'évolution du poste. Il regrette l'influence venue de l'étranger : "Si tu ne fais pas 1,90m ou 1,95m, tu ne peux plus être gardien. Ce n'est pas normal. Les aptitudes sont toujours les mêmes : des parades comme les gardiens allemands avec des fermetures d'angles et des genoux au sol. Aujourd'hui, les gardiens se contentent de repousser les ballons. La technique de main est différente. On s'est fondu dans un modèle général qui est venu d'Allemagne ou d'Angleterre et on a perdu notre identité française", a-t-il déclaré.



Fabien Barthez ne mesurait notamment que 1m82, et Pascal Olmeta 1m81.