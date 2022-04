Dupraz : "ASSE-OM, c'est quelque-chose encore aujourd'hui"

En conférence de presse, Pascal Dupraz a donné son sentiment sur le match ASSE-OM qui va se disputer ce samedi. Le technicien s'attend à une opposition difficile.





Le technicien stéphanois connaît le parcours des Phocéens à l'extérieur : "Demain, on joue une équipe qui gagne plus de matchs à l'extérieur que chez elle. La tâche est ardue, mais on entend relever le challenge. Je sais que nos joueurs seront à la hauteur. Saint-Etienne - Marseille c'est quelque chose encore aujourd'hui. Ce ne sont pas des clubs lambdas. Et en ayant maintenu l'ASSE en Ligue 1, ce match-là vaudra son pesant d'or la saison prochaine." Il reste confiant dans l'idée que son équipe parviendra à se maintenir : "Nous avons bon espoir de réaliser ce maintien, mais nous ne sommes pas maintenus. C'est incroyable d'être à guichets fermés ce week-end. J'espère que notre conduite du match sera bien meilleure que face à Troyes."



L'ASSE reste sur 1 succès et 2 nuls, face à Metz, Lille et Troyes. Elle a opéré un rétablissement spectaculaire, depuis l'arrivée de Pascal Dupraz.