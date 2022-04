H. Kamara prévient Saliba sur la Premier League

Hassane Kamara pense que William Saliba aura besoin de temps pour s'adapter à la Premier League, s'il revient à Arsenal.





Interrogé par Le Progrès, Hassane Kamara s'est exprimé sur la possibilité que William Saliba retourne chez les Gunners, lors du mercato estival. L'international ivoirien pense que le défenseur de l'OM devra s'adapter à la vitesse du jeu anglais : "Même s'il n'a pas joué en Angleterre, il a vu le niveau et m'en a parlé. S'il revient, il aura besoin d'un temps d'adaptation. Par rapport à la L1, il y a beaucoup plus de courses. C'est un championnat qui demande énormément de concentration car dans chaque équipe, il y a des attaquants et des milieux dangereux, le jeu va très vite de l'avant. Le pressing est plus fort également et quand tu as le ballon, il faut faire très attention. Mais tout ça, William le sait", a-t-il déclaré.



Recruté en 2019 pour 30 millions d'euros, William Saliba n'a pas disputé la moindre rencontre avec Arsenal. Il a été prêté à l'ASSE, à Nice, puis à l'OM.