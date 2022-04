Un spécialiste du football grec met en garde l'OM sur le PAOK

Spécialiste du football grec, Martial Debeaux pense que l'OM ne doit pas sous-estimer le PAOK Salonique. Le journaliste a prévenu les Marseillais.





Sur RMC, Martial Debeaux a commenté les matchs à venir entre le PAOK et l'OM. Il pense que les Grecs sont capables d'afficher un très bon niveau, bien qu'ils soient plutôt méconnus en France : "Parmi les forces, il y a le collectif au sens large. Pour moi, le principal apport du coach Razvan Lucescu, c'est d'avoir vraiment su fédérer un groupe autour de lui avec quelques lieutenants. Il y a Omar El Kaddouri, Vieirinha, José Angel Crespo ou Diego Biseswar qui ont plus de 30 ans. C'est un vrai collectif, ce n'est pas une équipe qui se repose sur un joueur phare. On voit parfois des clubs modestes en Europe qui brillent parce que tu sens qu'il y a un joueur au-dessus. Le PAOK, c'est pour moi un vrai collectif en place depuis plusieurs années, c'est une vraie force", a-t-il notamment déclaré.



Pour rappel, le match aller est programmé le 7 avril, et le retour le 14 avril. Les rencontres comptent pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence.